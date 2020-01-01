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BAE yüksek fiyattan büyük tonajda Hindistan çıkışlı sıcak sac bağlantıları yaptı

Körfez bölgesinde sıcak sac arzında oluşan eksiklik, BAE'li müşterileri en son bağlantılarında yüksek fiyatları kabul etmeye zorladı.

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