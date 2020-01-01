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Avrupalı sıcak sac alıcıları pozitif piyasada stok alımlara devam ediyor

Avrupa sıcak sac piyasası daha pozitif bir görünüm sergiliyor ve bu durum ithalat faaliyetlerini destekliyor.

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