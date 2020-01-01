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Avrupa’da sıcak sac fiyatları hala aşırı yüksek

Avrupa yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar devam eden arz sıkıntısı sonucu geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde daha da yükseldi.

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