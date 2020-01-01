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< Yassı Ürünler ve Slab

Asyalı alıcılar artan slab fiyatlarını kabul etti, daha fazla artış bekleniyor

Geçtiğimiz hafta Asyalı alıcılar ithal slaba yönelik karşı tekliflerini artırdı ve son bağlantılarda artan fiyatları kabul etti.

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