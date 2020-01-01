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Asya’da slab fiyatlarında arz sıkıntısı ve güçlü sıcak sac fiyatları nedeniyle keskin artış görüldü

Asya’da slab fiyatları, piyasadaki arz sıkıntısı ve sıcak sac tarafının güçlü olması nedeniyle geçtiğimiz haftaya oranla yükselmeye devam etti.

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