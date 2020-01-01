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Asya’da slab fiyatları sıcak sac fiyatlarının 600$/mt’a yaklaşmasıyla yükseldi

Asya’da ithal slab için kabul edilebilir fiyat seviyesi, sıcak sac fiyatlarının 600$/mt CFR’a yaklaşmasıyla 500$/mt CFR seviyesini geçti.

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