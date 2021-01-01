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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları hala baskı altında, Hint tedarikçiler fiyat düşürdü

Bu ayından başından beri Asya ithal slab piyasasında fiyatlar baskı altında kaldı.

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