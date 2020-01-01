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Asya’da slab fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle yükseldi, sıcak sac piyasası pozitif

Asya’da ithal slab fiyatları, yüksek teklifler, hala devam eden arz sıkıntısı ve sıcak sac piyasasındaki kademeli artışa bağlı olarak yükseldi.

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