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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları artmaya devam ediyor, karşı teklifler düşük kaldı

Asya’da ithal slab fiyatları, piyasadaki arz sınırlı olduğu ve bölgedeki sıcak sac fiyatları artmaya devam ettiği için yükselmeye devam etti.

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