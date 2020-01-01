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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da sıcak sac fiyatlarının güçlü olması ve arz sıkıntısı slab fiyatlarında düşüşün önüne geçti

Geçtiğimiz bir haftalık sürede Çinli slab alıcıları ithal ürünler için daha düşük fiyatlar istedi.

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