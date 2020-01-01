﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da sıcak sac fiyatları daha da düştü, Çin’de ihracat vergisine yönelik endişeler var

Çin’de yerel sıcak sac fiyatları bugün daha keskin bir düşüş kaydetti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.