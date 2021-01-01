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Asya’da Japonya çıkışlı sıcak sac fiyatları yerel talepteki yavaşlamaya rağmen 1.000$/mt CFR civarında seyrediyor

Japon sıcak sac ihracatçıları, küresel piyasadaki diğer tedarikçilerin aksine Eylül ayında fiyatlarını 1.000$/mt CFR’ın altına indirmedi.

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