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Asya’da ithal slab fiyatları müşteriler indirim istediğinden düşmeye devam ediyor

Asya’da ithal slab fiyatları, talepte iyileşme görülmemesi ve alıcıların düşük ...

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