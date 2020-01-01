﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da ithal slab fiyatları Çin’de sıcak sac fiyatlarının hızla yükselmesi sonucu tekrar arttı

Asya pazarında ithal slab fiyatları, talebin güçlü olması ve bölgede sıcak sac fiyatlarının hızla yükselmesi sonucu belirgin şekilde arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.