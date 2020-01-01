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Asya’da ithal slab fiyatları beklendiği gibi zayıflamaya başladı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Asya’da ithal slab fiyatları piyasa oyuncularının beklediği gibi düşmeye başladı.

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