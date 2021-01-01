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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya slab piyasasına yönelik olumsuz beklentiler sıcak sac fiyatlarının düşmesi nedeniyle devam ediyor

Asya ithal slab piyasası, sıcak sac fiyatlarının daha da düşmesi nedeniyle daha da kötüleşti.

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