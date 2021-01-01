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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya slab piyasası alıcıların daha düşük fiyat beklemelerinden dolayı zayıfladı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Asyalı slab alıcıları, sıcak sac piyasasının görünümü kötüye gittiği için ithal slab ...

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