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Asya sıcak sac pazarına en rekabetçi teklifler hala BDT’den geliyor, ancak talep zayıf

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Vietnam’da sıcak sac talebi karantina uygulamasının devam etmesi nedeniyle iyileşmedi.

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