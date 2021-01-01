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Aşağı yönlü beklentilerin artmasıyla Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları 50$/mt düştü

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları, iç piyasada beklentilerin aşağı yönlü olması ve satıcıların ihracat piyasasına satış yapmaya ...

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