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< Yassı Ürünler ve Slab

Artan slab fiyatları Asya’ya yapılan yeni bağlantılarla doğrulandı, görünüm hafifçe zayıfladı

eçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Asya’da slab fiyatları artış gösterdi ve bu artış yeni gerçekleşen iki bağlantıyla doğrulandı.

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