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< Yassı Ürünler ve Slab

Artan sıcak sac fiyatları BDT çıkışlı slab tekliflerindeki artışı destekledi

Türkiye yassı mamul piyasasında gözlenen sık fiyat artışları, doğal olarak ülkeye BDT’den verilen slab tekliflerini de yükseltti.

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