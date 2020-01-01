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Artan ithal sıcak sac fiyatları Pakistan’da kabul gördü

Son Japonya çıkışlı sıcak sac bağlantısının ardından, çoğu sıcak sac tedarikçisi Pakistan’a verecekleri teklifleri belirlemeye çalışıyor.

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