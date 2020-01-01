﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal bir aylık aranın ardından Avrupa’da sac fiyatlarını yükseltti

küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, bir aylık aranın ardından, tüm Avrupa’da sac fiyatlarını yükseltti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.