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ArcelorMittal Avrupa’nın kuzeybatısına uzun vadeli anlaşmalarda sıcak sac fiyatlarını artırdı

ArcelorMittal, Avrupa’nın kuzeybatısındaki servis merkezleri ve distribütörlerle olan uzun vadeli anlaşmalar için sıcak sac fiyatlarını artırdı.

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