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ArcelorMittal Avrupa’daki rulo fiyatlarını 20€/mt artırdı

ArcelorMittal sınırlı arz ve iyi talep nedeniyle Avrupa piyasasına verdiği rulo fiyatlarını bu ay dördüncü kez artırdı.

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