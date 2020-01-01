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ArcelorMittal Avrupa’da soğuk ve galvanizli sac fiyatlarını yükseltti

Global çelik devi ArcelorMittal geçtiğimiz haftanın sonunda Avrupa genelinde soğuk sac galvanizli sac fiyatlarını yükseltti.

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