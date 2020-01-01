﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal, Avrupa’da sıcak, soğuk ve galvanizli sac fiyatlarını yükseltti

ArcelorMittal, sıcak sac fiyatları da dahil olmak üzere AB piyasasındaki tüm haddelenmiş ürün fiyatlarını yükseltti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.