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< Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Avrupa’da sıcak sac fiyatlarını 30€/mt artırdı

Bu hafta ArcelorMittal, Avrupa genelinde sıcak sac fiyatlarını Nisan ayında dört kez artırmasının ardından yine yükseltti.

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