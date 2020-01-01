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< Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Avrupa’da sıcak sac fiyatlarını 1.000€/mt’a çıkardı

Küresel çelik devi ArcelorMittal, Avrupa genelinde yassı mamul tekliflerini, malzeme sıkıntısı sebebiyle tekrar yükseltti.

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