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ArcelorMittal Avrupa’da rulo fiyatlarını 50€/mt artırdı

ArcelorMittal arz eksikliğinin devam etmesinin desteğiyle Avrupa genelindeki rulo fiyatlarını bu ay üçüncü kez artırdı.

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