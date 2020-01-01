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ArcelorMittal Avrupa piyasasında sıcak sac fiyatlarını 700€/mt’a çıkardı

Avrupa’da yerel sıcak sac fiyatları bu haftanın başına kıyasla daha da arttı.

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