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ArcelorMittal AB’de sıcak sac fiyatlarını yükseltti

ArcelorMittal Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac tekliflerini 600€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti.

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