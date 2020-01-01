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< Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal AB pazarına verdiği yassı mamul tekliflerini 30-50€/mt artırdı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ArcelorMittal Avrupa’ya verdiği yassı mamul fiyatlarını bu yıl ilk kez 8 Ocak’ta artırdı.

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