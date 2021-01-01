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< Yassı Ürünler ve Slab

Alıcı ve satıcıların farklı fiyat beklentileri Brezilya çıkışlı slab bağlantılarının önüne geçiyor

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Brezilya slab ihracat pazarında üreticilerin teklif ettikleri ...

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