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< Yassı Ürünler ve Slab

AB’li üreticiler soğuk sac ve galvanizli sac tekliflerini artırdı, sıcak sac fiyatları sabit

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Avrupalı ​​yassı mamul üreticileri, otomotiv sektöründeki alıcılardan gelen ...

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