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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin yerel sıcak ve soğuk sac fiyatlarındaki artış bitecek gibi gözükmüyor

ABD’de yerel yassı mamul fiyatlarında aylardır gözlenen artış devam ediyor.

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