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AB’deki sıcak sac arzı sıkıntısı fiyatları artırmaya devam ediyor

Geçtiğimiz hafta AB piyasasında sıcak sac fiyatları, iyi talep ve devam eden arz sıkıntısı nedeniyle 890-910€/mt fabrika çıkışı bandına yükseldi.

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