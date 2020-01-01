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AB’de yerel sıcak sac fiyatları kötüleşen görünüme rağmen çoğunlukla sabit kaldı

Geçtiğimiz  bir haftalık süre içerisinde, AB yerel piyasasında sıcak sac fiyatları 700-720€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti.

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