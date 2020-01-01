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AB’de yerel sıcak sac fiyatları çoğunlukla yatay, ithal teklifler yükseliyor

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde alımların yavaşlaması ve AB Komisyonu’nun kotayı uzatıp uzatmayacağına yönelik kararının ...

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