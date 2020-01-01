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< Yassı Ürünler ve Slab

AB’de sıcak sac, soğuk sac ve kaplamalı çelik ithalatı devam ediyor, fiyatlar daha da yükseldi

Yabancı yassı üreticileri Avrupa’ya verdikleri tekliflerde ve satışlarda aktif olmaya devam etti.

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