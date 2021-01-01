﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

AB’de sıcak sac piyasası yaz dönemi nedeniyle hala durgun, Eylül’e yönelik beklentiler karışık

AB’de sıcak sac pazarı, üretim kesintileri ve bakım çalışmalarının yapıldığı yaz dönemi nedeniyle hala durgun.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.