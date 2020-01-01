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AB’de sıcak sac fiyatlarındaki artış yavaşladı

B yerel piyasasında sıcak sac fiyatları, devam eden arz sıkıntısı nedeniyle Cuma gününe kıyasla yükseldi.

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