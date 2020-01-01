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AB’de sıcak sac fiyatları yeniden arttı

AB’de geçtiğimiz birkaç gün içinde, sınırlı arz ve iyi seviyedeki talep nedeniyle sıcak sac fiyatları daha da artış gösterdi.

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