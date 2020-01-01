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AB’de sıcak sac fiyatları siparişlerin iyi olması ve düşük arz nedeniyle arttı

Daha önceden bildirildiği üzere, AB’de sıcak sac fiyatlarının artış grafiği Ekim ayına girilirken hızını kaybetmişti.

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