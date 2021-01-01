﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

AB’de sıcak sac fiyatları sabit kaldı, ithal tekliflere yönelik talep arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB’de sıcak sac satış fiyatları değişmeyerek 1.120-1.210€/mt fabrika çıkışı aralığında kaldı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.