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AB’de sıcak sac fiyatları sabit, ithal teklif sayısı artıyor

AB iç piyasasında sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilene kıyasla değişmeyerek 700-720€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti.

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