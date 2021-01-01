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AB’de sıcak sac fiyatları rekabetçi ithal teklifler ve zayıf talep nedeniyle düştü

Geçtiğimiz birkaç günlük süre içerisinde, AB piyasasında sıcak sac fiyatları çoğunlukla, rekabetçi ithal teklifler nedeniyle daha da düştü.

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