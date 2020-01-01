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AB’de sıcak sac fiyatları kısıtlı arz ve güçlü talep sonucu tekrar yükseldi

Geçtiğimiz hafta AB yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar arzın kısıtlı olması ve güçlü talep sonucu yükselmeye devam etti.

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