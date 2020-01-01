﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

AB’de sıcak sac fiyatları kısıtlı arz nedeniyle sabit kaldı

Geçtiğimiz hafta AB piyasasında sıcak sac fiyatları büyük ölçüde yatay seyretti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.