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AB’de sıcak sac fiyatları kısıtlı arz nedeniyle daha da arttı

AB’de iç piyasaya verilen sıcak sac fiyatları, kısıtlı arz ve uzun teslim süreleri nedeniyle geçen hafta Cuma gününe kıyasla daha da arttı.

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